Артикул 4605012
Карабела трехдольная, с ножнами
14,200 pуб.
Параметры:
- длина клинка 78-80 см
- общая длина 94-96 см
- ширина гарды около 15 см
- ширина клинка у гарды около 35 мм
- толщина клинка у гарды около 6 мм
- масса 1150-1250 гр
Карабела, типовая польская сабля.
Сталь 65Г, закалка 50 HRC, полировка.
Ножны входят в стоимость сабли.
Комментарии
Время изготовленияОпубликовано Ср, 21/07/2021 - 12:50 пользователем Гость (не проверено)
Здравствуйте, сколько изготавливается сабля
Сроки изготовленияОпубликовано Вс, 25/07/2021 - 16:42 пользователем administrator
Добрый день, по саблям не из наличия очередь заказов порядка 8-10 недель.
ВопросОпубликовано Пт, 14/05/2021 - 03:17 пользователем Оружие (не проверено)
Деактивирована ли эта сабля каким либо образом или представляет из себя настоящие боевое хо?
Клинки сабельОпубликовано Вс, 16/05/2021 - 12:54 пользователем administrator
Сабля "деактивирована" путем затупления лезвия минимум на 2 мм.
А можно сделать рукоятьОпубликовано Пт, 23/04/2021 - 22:40 пользователем Валерий фин (не проверено)
А можно сделать рукоять сделать подлинее?
Удлинение рукояти карабелыОпубликовано Вс, 25/04/2021 - 21:09 пользователем administrator
Да, под заказ можно сделать длиннее.
Клинок очень красивый И вОпубликовано Вс, 03/02/2019 - 15:03 пользователем Пётр Сут (не проверено)
Клинок очень красивый И в.общем сабля красивая.Вот только прибор ножен примитивный детский.
ВесОпубликовано Вс, 11/06/2017 - 13:03 пользователем Аноним (не проверено)
Добрый день,хотелось бы узнать примерный вес этой сабли.Заранее спасибо.
Масса карабелыОпубликовано Вс, 10/02/2019 - 17:39 пользователем administrator
Добрый день, порядка 1.1-1.2 кг.
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