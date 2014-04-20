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Артикул 4605012

Карабела трехдольная, с ножнами

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14,200 pуб.
Параметры: 
  • длина клинка 78-80 см
  • общая длина  94-96 см
  • ширина гарды около 15 см
  • ширина клинка у гарды около 35 мм
  • толщина клинка у гарды около 6 мм
  • масса 1150-1250 гр
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Карабела, типовая польская сабля.

Сталь 65Г, закалка 50 HRC, полировка.

Ножны входят в стоимость сабли.

ПольшаРечь Посполитая

Комментарии

Время изготовления

Опубликовано Ср, 21/07/2021 - 12:50 пользователем Гость (не проверено)

Здравствуйте, сколько изготавливается сабля

Сроки изготовления

Опубликовано Вс, 25/07/2021 - 16:42 пользователем administrator

Добрый день, по саблям не из наличия очередь заказов порядка 8-10 недель.

Вопрос

Опубликовано Пт, 14/05/2021 - 03:17 пользователем Оружие (не проверено)

Деактивирована ли эта сабля каким либо образом или представляет из себя настоящие боевое хо?

Клинки сабель

Опубликовано Вс, 16/05/2021 - 12:54 пользователем administrator

Сабля "деактивирована" путем затупления лезвия минимум на 2 мм.

А можно сделать рукоять

Опубликовано Пт, 23/04/2021 - 22:40 пользователем Валерий фин (не проверено)

А можно сделать рукоять сделать подлинее?

Удлинение рукояти карабелы

Опубликовано Вс, 25/04/2021 - 21:09 пользователем administrator

Да, под заказ можно сделать длиннее.

Клинок очень красивый И в

Опубликовано Вс, 03/02/2019 - 15:03 пользователем Пётр Сут (не проверено)

Клинок очень красивый И в.общем сабля красивая.Вот только прибор ножен примитивный детский.

Вес

Опубликовано Вс, 11/06/2017 - 13:03 пользователем Аноним (не проверено)

Добрый день,хотелось бы узнать примерный вес этой сабли.Заранее спасибо.

Масса карабелы

Опубликовано Вс, 10/02/2019 - 17:39 пользователем administrator

Добрый день, порядка 1.1-1.2 кг.

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